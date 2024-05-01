"Не забуду это ограбление": Ломаченко перед титульным боем вспомнил поражение от Хейни (видео)

Украинский боксер вспомнил о явно несправедливом судействе в бою за титул абсолютного чемпиона мира

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBFи за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Накануне боя он вспомнил как его "ограбили" судьи в бою за титул абсолютного чемпиона в легком весе против Девина Хейни.

Украинский боксер вспомнил неприятный эпизод своей карьеры в комментарии Top Rank Boxing. Он до сих пор держит этот момент в памяти.

"Я никогда не забуду это ограбление в боксе. Я не понимаю. Как это? Ты можешь быть лучшим, но судьи с тобой не соглашаются. Но это уже другая история. Сейчас это уже просто история, моя история.

После боя я сказал, что буду спать очень-очень хорошо, потому что я понимаю, я знаю, что выиграл этот поединок", – сказал Ломаченко.

Отметим, что год назад, в мае 2023-го года Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей в Лас-Вегасе (115-113, 116-112, 115-113).

На данный момент Ломаченко находится в Австралии и готовится к титульному бою против Камбососа. Ранее были обнародованы ставки букмекеров на бой украинца и австралийца.