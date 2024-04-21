Обидчик Ломаченко проиграл бой, но остался чемпионом (видео)

Большой бой прошел в США

В ночь на воскресенье, на вечере бокса в Нью-Йорке (США) 21 апреля, американцы Райан Гарсия (25-1, 20 KO) и Девин Хейни (31-1, 15 КО) провели чемпионский поединок в первом полусреднем весе (до 63,503 кг). К слову, Хейни в 2023 году в скандальном поединке победил украинца Василия Ломаченко.

Главный бой вечера бокса в Нью-Йорке завершился победой Гарсии решением большинства судей. Об этом сообщает "Телеграф".

"Король Райан" трижды отправлял соперника на канвас в 7-м, 10-м и 11-м раундах. По итогам 12 раундов двое судей отдали победу Гарсии, а один насчитал ничью — 112:112, 114:110 и 115:109.

Добавим, что Гарсия хоть и победил, но не стал новым чемпионом WBC в первом полусреднем дивизионе. Дело в том, что он провалил взвешивание, показав на весах 64,95 кг. Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Хейни остался чемпионом, несмотря на поражение.

Лучшие моменты боя Девин Хейни — Райан Гарсия

Ранее сообщалось, что украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (19-0, 15 КО) провел чемпионский поединок бой против небитого немца Гранита Шала (15-1, 5 КО). После яркой победы он обратился к защитникам Украины.