Ломаченко – Камбосос: ставки букмекеров на чемпионский бой

Специалисты сумели выделить однозначного фаворита поединка

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоится большое шоу профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой в легком весе (до 61,235 кг) Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) — Джордж Камбосос (21-2, 10 KO). На кону поединка будут стоять вакантный пояс IBF, а также пояс IBO. Украинский боксер в своем прошлом бою со скандалом уступил американцу Девину Хейни в битве за титул абсолютного чемпиона мира.

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко — Камбосос: коэффициенты

Украинский боксер подходит к поединку в качестве однозначного фаворита боя. Аналитики Favbet предлагают сделать ставку на победу Василия с коэффициентом 1,18. В то же время триумф Джорджа менее вероятен — коэффициент 6,30, ничья котируется коэффициентом 23,00. Добавим, что специалисты оценивают вероятность успеха Ломаченко в 86%, а Камбососа — в 18% при марже букмекеров в 4%.

Самым вероятным исходом поединка является победа украинца по очкам (коэффициент 1,53). Вероятность нокаута от Василия также велика (3,50). Досрочный успех Камбососа оценивается коэффициентом 13,00, а решение судей в его пользу — 9,50. Таким образом, специалисты не верят в триумф Джорджа, хотя он выступит дома и в "своем" часовом поясе, в котором украинец лишь раз выступал в профи.

Ломаченко - Камбосос: коэффициенты на бой

Статистика боев Ломаченко — Камбосос

Оба боксера совсем недавно проиграли Хейни, причем австралиец уступил американцу дважды, а украинец, по мнению многих, как минимум не проиграл. Камбосос уже успел закрыть поражение от Девина, победив в США британца Макси Хьюза (решением большинства), а карьера Василия застопорилась из-за войны в Украине. Ломаченко подходит к чемпионскому поединку, имея в своем послужном списке 17 побед и 3 поражения. Джордж, в свою очередь, может похвастаться 21 победой при двух поражениях.

Ломаченко может похвастаться опытом, а Камбосос - физическими данными

Напомним, Ломаченко занимает 16-е место в рейтинге лучших боксеров мира, опережая Александра Усика на 17 позиций. Ожидается, что Василий соберет аншлаг Австралии.