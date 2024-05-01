"Не забуду це пограбування": Ломаченко перед титульним боєм згадав поразку від Хейні (відео)

Український боксер згадав про явно несправедливе суддівство у бою за титул абсолютного чемпіона світу

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Напередодні бою він згадав, як його "пограбували" судді в бою за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі проти Девіна Хейні.

Український боксер згадав неприємний епізод своєї кар’єри у коментарі Top Rank Boxing. Він досі тримає цей момент у пам’яті.

"Я ніколи не забуду це пограбування в боксі. Я не розумію. Як це? Ти можеш бути найкращим, але судді з тобою не погоджуються. Але це вже інша історія. Зараз це вже просто історія, моя історія".

Після бою я сказав, що спатиму дуже-дуже добре, тому що я розумію, я знаю, що виграв цей поєдинок", – сказав Ломаченко.

Зазначимо, що рік тому, у травні 2023-го року , Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів у Лас-Вегасі (115-113, 116-112, 115-113).

На даний момент Ломаченко перебуває в Австралії та готується до титульного бою проти Камбососа. Раніше були оприлюднені ставки букмекерів на бій українця та австралійця.