С голубем мира: Ломаченко провел открытую тренировку перед титульным боем

Осталось десять дней до титульного поединка

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBFи за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Накануне украинец провел открытую тренировку перед поединком.

На открытой тренировке Ломаченко появился в футболке с изображением голубя мира, сообщает Nunanboy promotions. Белый голубь был нанесен на футболку черного цвета.

В январе, анонсируя бой, Ломаченко написал: "С Богом. Мир всем". К слову, Instagram боксера не доступен с территории Украины.

Примечательно, что за два года Ломаченко так и не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также запомнился поддержкой УПЦ (МП).

Спортсмен находится на завершающем этапе подготовки к титульному бою. Поединок пройдет в Перте (Австралия), на RAC Arena.

Последний раз украинский боксер выходил в ринг еще в мае прошлого года. Тогда он единогласным решением судей проиграл Девину Хейни и потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Ломаченко до сих пор считает, что именно он должен был победить в том поединке и считает судейское решение ограблением.