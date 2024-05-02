З голубом миру: Ломаченко провів відкрите тренування перед титульним боєм
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Залишилось десять днів до титульного поєдинку
12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Напередодні українець провів відкрите тренування перед поєдинком.
На відкритому тренуванні Ломаченко з’явився у футболці із зображенням голуба миру, повідомляє Nunanboy promotions. Білого голуба було нанесено на футболку чорного кольору.
У січні, анонсуючи бій, Ломаченко написав: " З Богом. Мир усім ". До речі, Instagram боксера не доступний із території України.
За два роки Ломаченко так і не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також запам’ятався підтримкою УПЦ (МП).
Спортсмен перебуває на завершальному етапі підготовки до титульного бою. Поєдинок відбудеться у Перті (Австралія), на RAC Arena.
Востаннє український боксер виходив у ринг ще у травні минулого року. Тоді він одноголосним рішенням суддів програв Девіну Хейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні. Ломаченко досі вважає, що саме він мав перемогти у тому поєдинку та вважає суддівське рішення пограбуванням.