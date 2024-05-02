З голубом миру: Ломаченко провів відкрите тренування перед титульним боєм

Залишилось десять днів до титульного поєдинку

12 травня український боксер Василь Ломаченко проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та за титул чемпіона світу за версією IBO у легкій вазі проти Джорджа Камбососа. Напередодні українець провів відкрите тренування перед поєдинком.

На відкритому тренуванні Ломаченко з’явився у футболці із зображенням голуба миру, повідомляє Nunanboy promotions. Білого голуба було нанесено на футболку чорного кольору.

У січні, анонсуючи бій, Ломаченко написав: " З Богом. Мир усім ". До речі, Instagram боксера не доступний із території України.

За два роки Ломаченко так і не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також запам’ятався підтримкою УПЦ (МП).

Спортсмен перебуває на завершальному етапі підготовки до титульного бою. Поєдинок відбудеться у Перті (Австралія), на RAC Arena.

Востаннє український боксер виходив у ринг ще у травні минулого року. Тоді він одноголосним рішенням суддів програв Девіну Хейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні. Ломаченко досі вважає, що саме він мав перемогти у тому поєдинку та вважає суддівське рішення пограбуванням.