Экс-чемпион мира объяснил, почему Усик не проиграет Фьюри

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Накануне поединка экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью спрогнозировал победу украинца.

Беллью пояснил, в чем видит преимущество украинца в комментарии Fight News. В частности, титулованный британский боксер отметил:

"Александр Усик победит по очкам — 100%. Я думал, что Энтони Джошуа победит его в первом поединке, так что я говорю так не потому, что проиграл ему. Против какого стиля Фьюри тяжелее всего? Против бойца на задней ноге. Усик хочет, чтобы ты атаковал его. Он выставляет тебя полным дураком. Усик не оставит Фьюри другого выбора, кроме как атаковать его, поскольку он в начале боя создаст себе преимущество, и Тайсон будет гоняться за призраком.

Фьюри не будет бегать за Усиком как сумасшедший, поскольку это сыграет на руку Александру. Но моментами Тайсону придется прессинговать, и в этом он потерпит неудачу", — добавил Беллью.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.