Екс-чемпіон світу пояснив, чому Усик не програє Ф’юрі

Тоні Беллью вважає, що Усик може виставити Ф'юрі повним дурнем

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Напередодні поєдинку екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белллью спрогнозував перемогу українця.

Британець пояснив, у чому бачить перевагу українця у коментарі Fight News. Зокрема, титулований боксер зазначив:

"Олександр Усик переможе за очками — 100%. Я думав, що Ентоні Джошуа переможе його в першому поєдинку, я кажу так не тому, що програв йому. Проти якого стилю Ф’юрі найважче? Проти бійця на задній нозі. Усик хоче, щоб ти атакував його, Він виставляє тебе повним дурнем.

Ф’юрі не бігатиме за Усиком як божевільний, оскільки це зіграє на руку Олександру. Але моментами Тайсону доведеться пресингувати, і в цьому він зазнає невдачі», — додав Белл.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.