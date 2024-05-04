"Це саботаж": лідерів збірної України дискваліфікують за відмову грати за країну

Проти деяких волейболістів Федерація застосує санкції

Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник висловився щодо ситуації у збірній України. Лідери національної команди відмовляються приїжджати на тренувальний збір.

Відповідний коментар Мельника наводить sport-express.ua. Михайло зазначив, що гравців, які відмовилися їхати до збірної, покарають і навіть можуть дискваліфікувати. Це питання вирішуватиметься на Виконкомі ФВУ.

— Це саботаж, який триває вже цілий рік. Ми ніяк не можемо пояснити аргентинському тренеру Раулю Лосано, що ми маємо. Намагатимемося дискваліфікувати тих, хто запрошений і не хоче грати за збірну.

— Яка відмовникам "світить" дискваліфікація?

— Це вирішуватиме виконком ФВУ. У регламенті точного терміну дискваліфікації немає, – сказав він.

Нагадаємо, частина гравців збірної України з "Прометея" не приїдуть на збір національної команди нібито через лікарську заборону. А лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій поважних причин, щоб не їхати на збір, не надали. Напередодні гравці збірної України виступили проти призначення Лосано на посаду головного тренера команди. Річ у тому, що ФВУ не радилася із волейболістами з цього приводу. Рауль також незадоволений, адже він приїхав працювати з однією командною, а на зборі будуть зовсім інші гравці. Раніше збірну покинув тренер Угіс Крастінш, під керівництвом якого наша команда пробилася у чвертьфінал ЧС.