Довбик оторвался в гонке бомбардиров в Испании (видео)

Украинец лидирует в гонке бомбардиров

В субботу, 27 апреля, "Жирона" провела гостевой поединок против "Лас-Пальмаса" в рамках 33-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24. Накануне в сети разгорелся скандал вокруг трансфера Артема Довбика в стан каталонского клуба.

Встреча, проходившая в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на одноименном стадионе, завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

За "Жирону" в этой игре голами отметились Давид Лопес и Довбик (с пенальти). К слову, украинец в начале первого тайма имел убойный момент, чтобы отличиться, но не реализовал пенальти. Во втором тайме Артем исправился и забил гол с точки.

Таким образом, Довбик оторвался к гонке бомбардиров в Испании. На счету украинца 19 точных ударов в Ла Лиге текущего сезона. У Джуда Беллингема из "Реала" 17 голов, третье место занимает Анте Будимир из "Осасуны" (16 голов.).

Этот успех позволил "Жироне" оторваться от пятого места на 13 очков. Каталонцы близки к историческому выходу в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Довбик сделал дубль в ворота "Бетиса". При этом Артем получает немало критики на родине.