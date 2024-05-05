"Як таке можливо у країні, що воює?": 9 гравців відмовилися грати за збірну України

Спортсмени особисто не пояснили тренеру причини відмови грати за Синьо-жовтих

Новоспечений головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано відреагував на те, що одразу 9 гравців відмовилися виступати за національну команду цього сезону. Однією з причин демаршу волейболістів стало призначення аргентинця на цю посаду.

Відповідний коментар Лосано наводить sport.ua. Рауль заявив, що не розуміє, чому це відбувається.

"Чесно кажучи, для мене це був справжній шок. Я був впевнений, що таке неможливо у принципі, а в країні, яка третій рік перебуває у стані війни, й поготів. Адже я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, щоб ще більше підняти престиж цієї країни на міжнародній арені. І раптом таке.

Найнеприємніше у цій ситуації, що переважна більшість відмовників самі не подзвонили мені і не приїхали на збір, а передавали інформацію через своїх агентів", — заявив Лосано.

3 травня на основний та завершальний навчально-тренувальний збір національної команди з різних причин не приїхали Ян Єрещенко, Дмитро Теременко, Горден Брова та Віталій Щитков. Лосано заявив, що до них додалися Ілля Ковальов, Владислав Щуров та Тимофій Полуян. Капітан команди Олег Плотницький та діагональний Василь Тупчій публічно відмовилися грати за команду цього сезону. Перший пояснив це тим, що хоче відпочити, адже у поточній кампанії немає важливих турнірів (ЧС, ЧЄ), а другий хоче провести час із сім’єю.

Нагадаємо, після відмови лідерів команди грати за збірну у Федерації волейболу України пригрозили їм дискваліфікаціями.