На Мудрика нашелся покупатель: украинец может покинуть "Челси" летом

Украинский вингер может перейти в клуб Серии А

23-летний вингер "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно. Лондонский клуб готовит крупный обмен.

Украинский футболист может продолжить карьеру в итальянском чемпионате и перейти в "Наполи", сообщает TeamTalk,. В свою очередь, "Челси" уже давно следит за голеадором неаполитанцев Виктором Осимхеном.

Вероятно, что между двумя клубами состоится обмен – в "Челси" перейдет Осимхен, а в "Наполи" отправится Мудрик. Также неаполитанцы будут рассчитывать на часть суммы от трансфера нигерийца.

Осимхен был очень близок к уходу из "Наполи" прошлым летом, после того, как забил 31 гол в 39 матчах сезона 2022/23 и принес клубу первое Скудетто с тех пор, как Диего Марадона играл главную роль в Неаполе. Тем не менее, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сумел сохранить своего звездного игрока после того, как поставил перед фактом клубы-соперники, что для заключения сделки потребуется астрономическая сумма – "клаусула" игрока составляла 150 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, для "Челси" эта сумма не выглядит неподъемной.

В свою очередь, Мудрик в нынешнем сезоне провел 29 матчей за "Челси" в АПЛ. В активе украинца 4 гола и 2 результативные передачи.

Ранее "Челси" с Мудриком в составе со скандалом проиграл "Ман Сити" в битве за финал Кубка Англии.