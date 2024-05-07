На Мудрика знайшовся покупець: українець може залишити "Челсі" влітку

Український вінгер може перейти до клубу Серії А

23-річний вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може залишити лондонський клуб у наступне трансферне вікно. "Сині" готують крупний обмін.

Український футболіст може продовжити кар’єру в італійському чемпіонаті і перейти в "Наполі", повідомляє TeamTalk. У свою чергу "Челсі" вже давно стежить за голеадором неаполітанців Віктором Осімхеном.

Ймовірно, що між двома клубами відбудеться обмін – до "Челсі" перейде Осімхен, а до "Наполі" вирушить Мудрік. Також неаполітанці розраховуватимуть на частину суми від трансферу нігерійця.

Осімхен був дуже близьким до відходу з "Наполі" минулого літа, після того, як забив 31 гол у 39 матчах сезону 2022/23 і приніс клубу перше Скудетто з того часу, як Дієго Марадона грав головну роль у Неаполі. Проте президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс зумів зберегти свого зіркового гравця після того, як поставив перед фактом клуби-суперники, що для укладання угоди буде потрібна астрономічна сума — "клаусула" гравця становила 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Утім, для "Челсі" ця сума є реальною.

У свою чергу, Мудрік цього сезону провів 29 матчів за "Челсі" в АПЛ. В активі українця 4 голи та 2 результативні передачі.

Раніше "Челсі" з Мудріком у складі зі скандалом програв "Ман Сіті" у битві за фінал Кубка Англії.