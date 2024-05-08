Соперник Ломаченко тренируется под флагом России (видео)

Австралийский боксер разместил на своей тренировочной базе российский триколор

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой в легком весе (до 61,235 кг) Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) — Джордж Камбосос (21-2, 10 KO). Боксеры проведут поединок за вакантный пояс IBF, а также пояс IBO, который принадлежит австралийцу.

Накануне промоутерская компания Top Rank на своем YouTube-канале опубликовала документальный фильм о данном поединке. Примечательно, что Камбосос повесил в своем тренировочно лагере российский триколор.

Джордж перед боем с Ломаченко работает в зале, где висят три флага — австралийский, греческий и российский. Наличие австралийского и греческого флагов понятно, ведь боксер является австралийцем греческого происхождения. А вот российский триколор поднят в зале, похоже, из-за российского тренера Джорджа Антона Кадушина.

Кроме того, австралиец спарринговал против россиян, в частности с Артуром Субханкуловым, у которого есть действующий контракт с МВД РФ. Добавим, что Субханкулов внесен в список спортсменов, поддерживающих войну в Украине.

Напомним, бой Ломаченко — Камбосос не покажут в Украине. Ранее сообщалось, что Василий провел открытую тренировку перед поединком в футболке с голубем мира.