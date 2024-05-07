"Дорога искупления": Top Rank выпустил фильм, посвященный бою Ломаченко — Камбосос (видео)

Документальный фильм "Redemption Road" посвящен противостоянию, которое состоится 12 мая

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBFи за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Накануне вышел фильм, посвященный предстоящему бою.

Документальную ленту длиной 23 минуты выпустила американская промоутерская компания Top Rank Boxing. Фильм получил название "Redemption Road" ("Дорога искупления").

В частности, в фильме бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко сравнил свои два поражения в поединках за звание абсолютного чемпиона легкого дивизиона против Теофимо Лопеса и Девина Хэйни. По слова боксера, он уверен, что выиграл последний бой, а поражение ему присудили несправедливо.

"У меня был шанс, но я его потерял. На бумаге я не абсолютный чемпион мира. Если говорить о бое с Теофимо Лопесом, то ладно, он был близким. Но если говорить о поединке с Хэйни, то он не был близким. Я понимаю, что выиграл тот бой. Люди знают об этом результате, об этом ограблении", — сказал Ломаченко.

Также украинский боксер отмечает: "Я был человеком, который хотел покорить мир. Я был очень близок к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом. Но у меня не получилось, потому что я проиграл в легком весе. У меня забрали мою мечту, мою цель. Мне бы не хотелось завершать на такой ноте. Я помню время, когда никто не хотел со мной драться. Сейчас, конечно, все хотят выйти в ринг со мной, потому что я стал старше. Но прямо сейчас я все еще опасен. У меня все еще есть скорость, сила и кондиции. Я просто хочу показать свой максимум", – сказал 36-летний Ломаченко.

Фильм "Дорога искупления"

Ранее Ломаченко провел открытую тренировку перед титульным боем с изображением голубя мира на футболке.