Бой Ломаченко - Камбосос не покажут в Украине: где смотреть шоу бокса

Украинец попытается вернуть себе титул чемпиона

В субботу, 11 мая, в Перте (Австралия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Василий Ломаченко (17–3, 11) — Джордж Камбосос (21–2, 10 KO). К слову, букмекеры считают, что украинец победит австралийца.

Официальный транслятор шоу бокса от промоутерской компании Top Rank в Украине Megogo отказался освещать данное событие из-за скандальности боксера. Легально посмотреть поединок можно на телеканалах Sky Sports и ESPN.

Вечере бокса в Перте начнется 12 мая в 03:00 по киевскому времени, главный бой шоу начнется не раньше 06:00. Отметим, шоу бокса Ломаченко — Камбосос можно посмотреть на британском телеканале Sky Sports Action по платной подписке Sky Sports. А вот ESPN покажет бои в Перте по подписке в приложении ESPN + за дополнительную плату ($10,99), однако этот сервис не доступен в Украине. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу Ломаченко — Камбосос, где оперативно будут доступны все детали поединка.

Промо видео боя Ломаченко - Камбосос

Добавим, Ломаченко и Камбосос проведут титульный поединок за 2 пояса — IBF и IBO. Оба боксера проиграли американцу Девину Хейни в битве за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Василий уступил из-за скандального решения судей, а Джордж дважды проиграл по судейским запискам.

Напомним, Ломаченко прибыл в Австралию в футболке с голубем мира. К слову, боксера выпустили за границу по разрешению министра обороны.