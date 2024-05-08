Промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинского боксера

Боб Арум отметил, что несмотря ни на что рассчитывает на победу украинца

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBFи за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Промоутер Боб Арум рассчитывает увидеть топ-бокс в исполнении Василия Ломаченко в поединке против Джорджа Камбососа, однако отмечает возраст украинца.

Свое мнение один из самых известных в мире бокса промоутеров высказал в комментарии Sky Sports. В частности, Арум отметил:

"Ломаченко – суперталантливый боксер. Но есть вопрос возраста, особенно он важен в легком дивизионе. Здесь он важнее, чем в тяжелых дивизионах. Надеюсь, Лома оправдает ожидания и выиграет бой. Нет боксера, чей бокс доставляет мне большее удовольствие.

Не скрою, Камбосос представляет собой реальную угрозу. Он может выиграть бой, он очень талантлив, но Ломаченко суперталантлив", – добавил Арум.

Ранее американская промоутерская компания Top Rank выпустил фильм, посвященный бою Ломаченко — Камбосос под названием "Дорога искупления". Также Ломаченко провел открытую тренировку перед титульным боем с изображением голубя мира на футболке.