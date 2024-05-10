Есть ли место для Лунина? Анчелотти рассказал о выборе вратаря на финал ЛЧ

Тренер "Реала" дает шансы всем голкиперам команды

1 июня в Лондоне на "Уэмбли" состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче клубного сезона сойдутся "Реал", обыгравший по сумме двух матчей "Баварию", и "Боруссия, которая была сильнее ПСЖ.

Тренер мадридской команды Карло Анчелотти высказался о вратарском вопросе в команде. Комментарий итальянский специалист дал на пресс-конференции перед игрой с "Гранадой", сообщает Madrid Xtra.

"Куртуа? Конечно, он будет играть. Но у нас есть еще и Кепа, хорошо показывающий себя на тренировках и являющийся большим профессионалом. Лунин также – он должен быть готов играть.

Слова Икера Касильяса о том, что Лунин должен выйти в финале ЛЧ? Я уважаю его слова, это наша легенда, но я не хочу обсуждать это сейчас. У меня есть месяц, чтобы подумать о том, кто должен сыграть", – добавил Анчелотти.

В текущем сезоне Лунин выиграл борьбу у Кепы Аррисабалаги за место в стартовом составе "Реала". Украинец провел 29 матчей за "бланкос" во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".

Ранее сообщалось, что в "Реале" возникла дилемма перед ключевыми матчами сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов.