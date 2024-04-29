Лунин заинтересовал большой английский клуб

Игрок может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, затащивший команду в полуфинал Лиги чемпионов после победы в серии пенальти над английским "МанСити", получил очередное предложение по будущему контракту. При этом, голкипер имеет действующий контракт со "сливочными" до 2025 года.

Боссы "Манчестер Юнайтед" серьезно рассматривают покупку украинца из-за неубедительной игры Андре Онаны и готовы предложить "Реалу" за трансфер Лунина 35 миллионов евро, сообщает FootballTransfers. Также на украинского голкипера претендуют "Бавария" и "ПСЖ".

При этом, сам Лунин пока сомневается, стоит ли продлевать контракт с "галактикос". В клубе хотят сохранить за бельгийцем Тибо Куртуа статус основного голкипера, но подписать новый контракт с украинцем, гарантировав ему определенное количество матчей.

Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль. Мадридская команда близка к титулу чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин может пойти по стопам легенды украинского футбола. В карьере вратаря может быть неожиданный поворот.