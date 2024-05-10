Чи є місце для Луніна? Анчелотті розповів про вибір воротаря на фінал ЛЧ

Тренер "Реала" дає шанси всім голкіперам команди

1 червня у Лондоні на "Уемблі" відбудеться фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі клубного сезону зійдуться "Реал", який обіграв за сумою двох матчів "Баварію", і "Боруссія, яка була сильнішою за ПСЖ.

Тренер мадридської команди Карло Анчелотті висловився про воротарське питання у команді. Коментар італійський фахівець дав на прес-конференції перед грою з "Гранадою", повідомляє Madrid Xtra.

"Куртуа? Звичайно, він гратиме. Але у нас є ще й Кепа, який добре показує себе на тренуваннях і є великим професіоналом. Лунін також — він повинен бути готовий грати.

Слова Ікера Касільяса про те, що Лунін має вийти у фіналі ЛЧ? Я поважаю його слова, це наша легенда, але я не хочу обговорювати це зараз. У мене є місяць, щоб подумати про те, хто має зіграти", – додав Анчелотті.

У поточному сезоні Лунін виграв боротьбу у Кепи Аррісабалаги за місце у стартовому складі "Реала". Українець провів 29 матчів за "бланкос" у всіх турнірах, пропустив 27 м’ячів та 12 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що у "Реалі" виникла дилема перед ключовими матчами сезону в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.