"Реал" сотворил чудо и прошел "Баварию" на пути в финал Лиги чемпионов (видео)

В финале Лиги чемпионов сыграют "Боруссия" Д и "Реал"

В среду, 8 мая, "Реал" в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал "Баварию". В первой игре, которая состоялась в Мюнхене, команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел фактически без моментов, однако "Реал" выглядел острее в атаке. После перерыва команды начали играть на встречных курсах. В итоге мюнхенцы сумели забить. На 68-й минуте Альфонсо Дэвис промчался по флангу, сместился в центр и пробил точно в угол ворот — Андрей Лунин не спас. За 2 минуты до окончания основного времени Хоселу сравнял счет после ошибки Нойера, а еще через 3 минуты он сделал победный дубль, замкнув прострел Рюдигера.

"Реал" – "Бавария" – 2:1. Первый матч – 2:2.

Голы: Хоселу (88, 90+1) – Дэвис (68)

Предупреждения: Камавінга (90+11)

"Реал": Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Кроос (Модрич, 69), Чуамэни (Камавинга, 69), Вальверде (Браим Диас, 81), Винисиус Жуниор, Беллингем (Милитао, 90+10), Родриго (Хоселу, 81)

"Бавария": Нойер, Мазрауи, Дайер, де Лигт, Киммих, Павлович, Лаймер, Гнабри (Дэвис, 27), Мусиала (Мюллер, 85), Санэ (Ким Мин Чже, 76), Кейн (Шупо-Мотинг, 85)

Статистика матча Реал - Бавария

Полный видеообзор матча "Реал" — "Бавария" будет доступен здесь позднее:

В финале Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Боруссии" Дортмунд. Решающая игра состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" выбила из турнира итальянский "Лацио", после чего прошла английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграл немецкий РБ Лейпциг, а затем сенсационно оказался сильнее за английский "Манчестер Сити".