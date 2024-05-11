Ломаченко одним жестом поставил на место Камбососа (видео)

Взвешивание показало, что у боксеров есть небольшой конфликт

В субботу, 11 мая, состоялась официальная процедура взвешивания в преддверии шоу в Перте (Австралия), где в главном бою на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11) и австралиец Джордж Камбосос-младший (21–2, 10 KO). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Ломаченко — Камбосос.

Соответствующее видео опубликовала промоутерская компания Top Rank на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как Василий подколол Джорджа. Украинец жестом показал, что тот слишком много болтает.

После взвешивания Василий сказал: "Я не хочу много разговаривать. Мы слишком много говорили до этого, но сейчас пора показать реальное дело. 24 часа — и все произойдет".

К слову, оба боксера сделали вес в рамках легкого дивизиона. Ломаченко показал на весах 61,18 кг, а Камбосос – 60,89 кг.

Напомним, бой Ломаченко — Камбосос состоится 12 мая. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть шоу бокса в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.