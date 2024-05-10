"На русском стиле": соперника Ломаченко многое связывает с Россией (видео)

Австралиец работает под руководством российского тренера

Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) рассказал о подготовке к бою против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). Бой Ломаченко — Камбосос состоится 12 мая.

Соответствующий комментарий Камбососа приводит Fight Hub TV. Джордж отметил, что вырос на "русском стиле".

"Хорошо иметь такого тренера, как Антон Кадушин, экстремального, организованного, с высоким интеллектом и пониманием того, что он делает. Это другой стиль, европейский стиль.

С тех пор как меня готовит один из главных тренеров олимпийской сборной России, как ты можешь не становиться лучше? Я тоже вышел из этого бойцовского стиля. Если вернуться к моему прошлому, я вырос на этом русском стиле.

Я ожидаю отличного боя. Я знаю, чего от него ожидать", — сказал Камбосос.

Напомним, к поединку с Ломаченко Камбососа готовит российский тренер Антон Кадушин. Крмое того, в лагере австралийца находился российский боксер Артур Субханкулов, у которого есть действующий контракт с МВД РФ. Министерство молодежи и спорта Украины включило его в список спортсменов, которые поддерживают войну в Украине. Джордж даже повесил российский флаг на своей тренировочной базе.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Ломаченко — Камбосос в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед "дуэлью".