"Достаточно мощно": Ломаченко помогает ВСУ, но не афиширует это

Украинский боксер публично не выступает на тему войны

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова рассказала, что скандальный украинский боксер Василий Ломаченко мощно помогает ВСУ. При этом спортсмен не афиширует это.

Соответствующий комментарий Шатерниковой приводит sport-express.ua. Алина отметила, что Василий имеет проукраинскую позицию, однако в силу своего характера публично ее не выражает.

– Александр Усик активно помогает ВСУ и своему народу, пострадавшему от действий агрессора. Ломаченко тоже это делает?

– Да, не афиширует, но помогает достаточно мощно.

– Вы с ним общаетесь на русском или украинском?

– По-разному. Если я ему, например, рассказываю что-то о госпитале, то могу и так, и так.

Ранее Шатерникова рассказала о службе Ломаченко. К слову, боксер получил разрешение на выезд из Украины от министра обороны, а также от Министерства молодежи и спорта.

Напомним, 12 мая в Австралии Ломаченко проведет чемпионский бой против местного боксера Джорджа Камбососа. Поединок можно будет посмотреть в сети бесплатно, а букмекеры озвучили прогноз на этот бой.