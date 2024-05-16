На ровном месте: Мудрик травмировался в матче АПЛ (видео)

У игрока сборной Украины подозрение на сотрясение мозга

В матче английской Премьер-лиги "Челси" — "Брайтон" произошел неприятный инцидент с игроком сборной Украины Михаилом Мудриком. Полузащитник "Челси" получил травму головы в столкновении с соперником и рискует выбыть из игры на неопределенное время.

У футболиста подозрение на сотрясение мозга, сообщил тренер лондонской команды Маурисио Почеттино. Его слова приводит Football London.

"С Мудриком не все в порядке, мы проверяем. У него немного закружилась голова, но мы использовали замену из-за риска сотрясения мозга. Ее правило предусматривает 7 дней паузы, поэтому он не будет доступен в следующей игре. Я надеюсь, что с ним все в порядке", — отметил специалист.

Мудрик получил травму, натолкнувшись на соперника в центре поля. Любопытно, что оба игрока не смотрели друг на друга, а сконцентрировались на мяче. Столкновение и последующая травма были абсолютно случайными.

Момент травмы Мудрика

Мудрик является одним из основных игроков сборной Украины. Травма игрока накануне Евро-2024 может стать весьма серьезной проблемой для команды Сергея Реброва в целом. Сбор национальной команды перед Евро начинается в конце мая. Первую игру на Евро-2024 сборная Украины проведет 17 июня.

Ранее сообщалось, что Мудрика едва не травмировали, когда он забил гол в чемпионате Англии.