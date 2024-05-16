На рівному місці: Мудрик травмувався у матчі АПЛ (відео)

У гравця збірної України підозра на струс мозку

У матчі англійської Прем’єр-ліги "Челсі" — "Брайтон" стався неприємний інцидент із гравцем збірної України Михайлом Мудриком. Півзахисник "Челсі" отримав травму голови у зіткненні із суперником і ризикує вибути з гри на невизначений час.

У футболіста підозра на струс мозку, повідомив тренер лондонської команди Маурісіо Почеттіно. Його слова наводить Football London.

"З Мудриком не все гаразд, ми перевіряємо. У нього трохи закрутилася голова, але ми використали заміну через ризик струсу мозку. Її правило передбачає 7 днів паузи, тому він не буде доступний у наступній грі. Я сподіваюся, що з ним все гаразд", — зазначив фахівець.

Мудрик отримав травму, натрапивши на суперника у центрі поля. Цікаво, що обидва гравці не дивилися один на одного, а сконцентрувалися на м’ячі. Зіткнення та подальша травма були абсолютно випадковими.

Момент травми Мудрика

Мудрик є одним із основних гравців збірної України. Травма гравця напередодні Євро-2024 може стати серйозною проблемою для команди Сергія Реброва в цілому. Збір національної команди перед Євро розпочинається наприкінці травня. Першу гру на Євро-2024 збірна України проведе 17 червня.

Раніше повідомлялося, що Мудрика ледь не травмували, коли він забив гол у чемпіонаті Англії.