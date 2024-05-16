Усик - Фьюри: Папа Римский благословил чемпионский пояс (видео)

Папа перекрестил пояс и по очереди прикоснулся ко всем портретам чемпионов

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Папа Римский Франциск накануне поединка благословил пояс, который вручат победителю.

Папа перекрестил пояс и по очереди прикоснулся ко всем портретам чемпионов. Видео с благословлением пояса разместил в своем аккаунте в X президент WBC Маурисио Сулейман.

Сулейман также пообщался с понтификом на тему бокса и спорта вообще. Известно, что Франциск учился в одной школе со знаменитым футболистом Альфредо Ди Стефано.

Также Папа является поклонником аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса. В 2008-м году стал официальным членом клуба болельщиков команды, названной в честь святого Лаврентия и созданной в 1908 году при поддержке священника Лоренсо Массы. Вместе с тем, в 1990-м году понтифик отказался от просмотра телевизора, в чём дал обет Пресвятой Деве Кармель.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.