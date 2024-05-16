"Абсолютная легенда": Миколенко и Мудрик дали прогноз на бой Усика (видео)

Оба футболиста не сомневаются в победе украинца

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Украинские футболисты Михаил Мудрик и Виталий Миколенко, выступающие за клубы английской Премьер-лиги "Челси" и "Эвертон" соответственно, дали прогноз на исход поединка.

Комментарий игроков сборной Украины опубликован в аккаунте Sky Sports Premier League в соцсети X. В частности, Мудрик отмечает:

"Усик действительно хищник и он так много работает. Думаю, он полностью заслуживает всего, что достиг. Это хорошо, когда такие люди, как Александр Усик могут сражаться за свои мечты и цели. Победитель? Усик, несомненно", — заявил игрок "Челси".

В свою очередь, Миколенко добавляет: "Я действительно горжусь им, он всегда старается помогать украинским людям. Абсолютная легенда. Усик победит решением судей".

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.