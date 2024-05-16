Усик - Фьюри: легенда бокса дал прогноз на супербой

Легендарный боксер является фанатом "Цыганского короля", однако считает, что у "Кота" есть отличные шансы на победу судейским решением

Бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде.

Соответствующий комментарий Формана приводит boxingscene. 75-летний Джордж считает, Тайсона фаворитом, однако не сбрасывает со счетов Александра.

"У Усика есть темперамент, чтобы победить в каждом раунде, вот и все. Тайсон Фьюри встретил достойного соперника.

Усик небольшого роста, и лучшими чемпионами в супертяжелом весе, которые у нас были за все это время, были ребята примерно такого же роста. Координация и план хорошо совмещаются у таких ребят.

Фьюри был в нокдауне и несколько раз падал…

Усик надежный боец. Он может держать удар. Фьюри в тяжелом положении", — заявил Форман.

Напомним, поединок "Цыганского короля" и "Кота" покажут в Украине. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри. К слову, букмекеры отдают предпочтение украинскому чемпиону.