Усик - Фьюри: букмекеры изменили прогноз за несколько дней до боя

Украинец по-прежнему фаворит поединка

В ближайшую субботу, 18 мая, в Саудовской Аравии пройдет грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет объединительный поединок в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой Усик — Фьюри станет историческим в мире бокса.

Букмекеры немного повысили шансы на победу Усика в сравнении с прогнозом месячной давности. Об этом сообщает Favbet.

На победу украинца специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,02, а вот триумф британца менее вероятен — коэффициент 2,10. Ничья котируется коэффициентом 15,00.

Самым вероятным исходом поединка является победа Усика судейским решением (коэффициент 3,00). Подобный успех Фьюри аналитики оценили в 3,35. Однако вероятность досрочной победы "Цыганского короля" (5,20) выше, чем потенциальный нокаут от "Кота" (6,00).

Напомним, на кону боя Усик — Фьюри стоят 8 чемпионских поясов, 4 из которых — основные. Победитель получит статус абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Осенью 2024 года боксеры должны провести реванш.