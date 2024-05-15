Усик - Фьюри: экс-чемпион мира предсказал развязку боя

Тони Белью назвал своего фаворита

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Беллью дал прогноз на вероятный исход боя.

В своем комментарии для DAZN Беллью предположил, что Усик выиграет по очкам. И назвал слабые стороны британского боксера:

"Фьюри показал, что его могут ударить и нанести ему вред даже боксеры, которым далеко до уровня Усика. И это вызывает беспокойство перед поединком со столь точным бойцом.

Фьюри будет пытаться навязать свои габариты и силу, но я просто вижу, что Усик слишком хорош, он победит по очкам, чтобы добавить еще одно впечатляющее дополнение к своему и без того невероятному рекорду. Если не будет сомнительных решений со стороны официальных лиц, то Усик выигрывает по очкам", – признался Беллью.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.