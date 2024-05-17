В каком раунде Усик нокаутирует Фьюри? Известный тренер дал интересный прогноз перед боем

Украинец имеет преимущество над британцем, уверен специаилист

Поздним вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Там состоится бой Александр Усик — Тайсон Фьюри. Накануне поединка своим прогнозом на него поделился бывший главный тренер сборной Украины Леонид Лоивский.

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В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" специалист выразил мнение, что поединок завершится досрочно. По словам Лоивского, украинец отправит британца в нокаут.

"Усик – это боксер-универсал. Он может работать на ближней и дальней дистанции, у него отличные ноги. Боксер, который, я думаю, за время подготовки приправил себя хорошим бензином. Все эти факторы должны помочь ему, чтобы до 7-8 раунда того боксера, который умеет только висеть на сопернике, просто не было.

Да, Тайсон, как похудел, но Саша — очень цепкий боксер, и, думаю, он от него просто устанет. В 7 или 8 раунде Фьюри должен сдаться или Усик его опустит на пол. Тайсон уже падал не один раз – у него стеклянная челюсть", — сказал специалист.

Леонид Лоивский и Александр Усик в Эр-Рияде

Отметим, что Лоивский в свое время также был тренером юношеской сборной Украины, когда в ее составе находился Усик. В настоящее время он является старшим тренером клуба Майка Тайсона в Эр-Рияде.

Леонид Лоивский и Александр Усик в Эр-Рияде

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