"Похоже на то, что он запаниковал": легенда бокса заметил важную деталь перед боем Усик - Фьюри

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии пройдет долгожданное событие — бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Перед боем легенда мирового бокса Леннокс Льюис обратил внимание на состояние британского спортсмена.

По словам Льюиса, Фьюри разочарован своим последним поединком и сделал выводы после него. В частности, британец уделил внимание своей физической подготовке, пишет MMA Fighting.

"Похоже на то, что Фьюри запаниковал. Ему не понравилось то, как он выглядел в последнем проведённом поединке. Поэтому к этому бою он подошёл очень серьёзно. Он сильно подсушился, ноги худые. И если он пропустит в челюсть, то ноги могут подкоситься. У меня ноги были покрепче. Поэтому меня сложнее было уронить", — сказал он.

При этом Леннокс дал совет Фьюри, чтобы тот боксировал от джеба. По словам Льюиса, именно так работали великие боксеры в супертяжелом весе.

"Фьюри должен делать всё то же самое. У него отличный апперкот, солидный удар правой, хорошие левые хуки. Чтобы победить, ему понадобится подключить весь свой арсенал ударов. Считаю Тайсона одним из величайших супертяжей в истории. Просто в каждую эру были свои лидеры. Моя эра была очень конкурентной. Его эра не настолько конкурентная. Считаю, что многое зависит от людей, которые будут обслуживать этот бой", — завершил он.

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