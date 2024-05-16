Фьюри устроил шоу во время битвы взглядов с Усиком (видео)

"Цыганский король" умеет удивлять

В четверг, 16 мая, непобедимые чемпионы мира по боксу в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) провели традиционную финальную пресс-конференцию накануне объединительного поединка. После мероприятия "Цыганский король" устроил шоу на дуэли взглядов.

Об этом сообщает "Телеграф". Британский тяжеловес решил не смотреть в глаза украинскому чемпиону.

В Эр-Рияде Фьюри вновь показал свою способность удивить любителей бокса в любой момент. На этот раз Тайсон проигнорировал дуэль взглядов и просто смотрел на журналистов и публику, собравшуюся поглазеть на лучших тяжей мира. Усик, в свою очередь, не отрывал взгляда от британца. Добавим, что Александр надел на мероприятие белый костюм с элементами вышиванки.

Битва взглядов Усика и Фьюри

Финальная пресс-конференция перед шоу Усик - Фьюри

Напомним, супербой Усик — Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится в субботу, 18 мая. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль".

Ранее команда украинца пожаловалась на покрытие ринга в Эр-Рияде. Примечательно, что Фьюри в 2015 году также сетовал на настил ринга перед поединком с Владимиром Кличко.