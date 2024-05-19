Несколько рентгенов и четыре шва: что известно о состоянии Усика после поединка с Фьюри

Несмотря ни на что, "Кот" будет готов к реваншу

Украинский боксер Александр Усик попал в больницу после победы над Тайсоном Фьюри якобы из-за перелома челюсти. На самом деле он обратился к медикам из-за рассечения над правым глазом и беспокойства по поводу давней травмы.

Подробности о состоянии украинского боксера журналист ESPN Марк Коппинжер сообщил в соцсети Х. Он написал, что Александру Усику наложили четыре шва над правым глазом.

Что известно о травме Усика

Коппинжер со ссылкой на промоутера украинского боксера Александра Красюка написал, что врачи советовали боксеру сделать несколько рентгенов. Это связано со старой травмой спортсмена. Также Усику "зашили" рассечение над правым глазом, наложив четыре шва.

Красюк заверил, что украинский боксер будет готов к реваншу. Бой состоится в октябре 2024 года.

Напомним, в ночь на 19 мая по Киеву Александр Усик провел бой с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинский спортсмен победил по очкам. Как прошел поединок за "абсолюта" — читайте в материале "Телеграфа".

Фьюри не смог достойно принять поражение в бою. Он заявил, что Усик победил из-за войны в Украине.

Ранее "Телеграф" писал о значении победы Усика над британцем для нашей страны. Отметим, что спортсмен является двукратным абсолютным чемпионом мира.