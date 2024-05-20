Половину суммы заберут: сколько Усик и Фьюри получат за бой

Спортсменам придется расстаться со значительной суммой

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии прошел бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок завершился победой украинца и уже сейчас известны гонорары боксеров за бой.

Как пишет Give me Sport, боксеры получили рекордные суммы в своей карьере. По предварительным данным, на двоих им заплатили 115 миллионов фунтов стерлингов.

Украинский боксер должен был получить 35 миллионов фунтов, но на самом деле получит значительно меньше. По данным источника, Усик получит только половину от указанной суммы, а связано это с налоговым законодательством Саудовской Аравии.

В то же время гонорар Фьюри за бой составил 80 миллионов фунтов, однако и ему придется расстаться с половиной суммы.

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира украинец победил раздельным решением судей. Уже в октябре должен состояться реванш боксеров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в андеркарде шоу в Эр-Рияде удачно выступил украинский боксер-полутяж Даниэль Лапин, который нокаутировал в первом раунде Октавиу Пудивитра из Португалии. Кроме того, нокаут в первом раунде оформил британский "Гром", а россиянин Сергей Ковалев был избит шведом Робином Сафаром.