У сына Кадырова появился конкурент: фаворитке Путина вручили медаль из чистого золота

Даже россияне понимают абсурдность ситуации

Российская фигуристка Камила Валиева получила золотую медаль в подарок на 18-летие от благотворительной организации "ДоброFON". К слову, спортсменка все чаще попадает на российское ТВ, где у нее будет свое собственное шоу.

Медаль, которую подарили фигуристке, выполнена по индивидуальному заказу из чистого золота 585 пробы. Диаметр медали 70 мм, а вес – 130 грамм. Об этом сообщает Р-Спорт.

На награде изображены скользящая на фоне Казанского Кремля фигуристка и пять сердец, символизирующие поддержку россиян.

Камила Валиева с золотой медалью

В сети раскритиковали благотворительную организацию за подобную растрату. Пользователи критикуют и саму спортсменку, принявшую данный подарок. Также в сети сравнивают спортсменку с Адамом Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Дело в том, что Адам успел стать мемом, получая медали, должности, ордены и звания в России по любому поводу.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине стало известно, что Валиева провалила допинг-тест. Спустя годы разбирательств Камилу дисквалифицировали, а у сборной олимпийского комитета России отобрали "золото" в командном турнире.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

После Олимпиады-2022 президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. В итоге глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

В 2024 году Валиева засветилась рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает Камилу, а та в ответ публично поддержала его кандидатуру на президентских выборах-2024.