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Украинки на "Ролан Гаррос": преодолеть психологический барьер Свитолиной, шанс для остальных

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
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Корт на теннисном комплексе "Roland Garros"
Корт на теннисном комплексе "Roland Garros". Фото rolandgarros.com

Сильнейшая украинская теннисистка еще ни разу не выигрывала турнир "Большого шлема"

В воскресенье, 26 мая, стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Турнир на кортах "Ролан Гаррос" является вторым в году из серии "Большого шлема" и главным турниром года на грунтовых кортах. Правда, именно в этом году будет исключение, на этих же кортах пройдет теннисный турниры Олимпийских игр Париж-2024.

В 2023-м году впервые в истории турнира в 1/8 финала пробились сразу две украинки – Леся Цуренко и Элина Свитолина. А Свитолина впоследствии добралась и до четвертьфинала. И в этом году украинские болельщики с особым интересом ждут старта соревнований.

Пять плюс одна

В основную сетку соревнований, минуя квалификацию, согласно рейтингу WTA , в этом году были допущены пять украинок. При этом, что интересно, известен уже список спортсменок, которые примут участие в Уимблдоне-2024. И там украинок будет на одну больше. Защищенным рейтингом сможет воспользоваться Катерина Байндл. А так, пятерка сильнейших украинских теннисисток остается без изменений.

При этом, уже в первом раунде нас ждет, как минимум, одно любопытное противостояние. Согласно жребию, Элина Свитолина начнет борьбу на кортах Парижа матчем против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой. И несмотря на то, что "золотые" времена для спортсменки из Чехии уже давно прошли, а сейчас она занимает лишь 51-е место в мировом рейтинге, игра ожидается весьма интересная. Пусть и 17-я ракетка мира в нынешнем рейтинге Свитолина выступает фаворитом в данном противостоянии.

Также весьма интригующими будут и два других противостояния с участием украинок. Но тут интрига заключается в том, что встретятся теннисистки-соседи по рейтингу WTA. Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на грунтовом "мейджоре" матчем против хорватки Донны Векич (№40 WTA), а Ангелина Калинина (№56 WTA) на старте соревнований сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№77 WTA).

Ну и в двух других матчах представительницы Украины будут явными фаворитами. Марта Костюк (№20 WTA) стартует встречей с теннисисткой из квалификации, а Даяна Ястремская (№32 WTA) в первом раунде сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович (№207 WTA), получившей wild-card (специальное приглашение) от организаторов.

Наконец, в квалификации нынешнего турнира принимала участие Юлия Стародубцева, которая в первом раунде обыграла соотечественницу Катарину Завацкую (6:3, 7:6), затем – китаянку Сяоди Ю – (6:3, 6:2), а в финале квалификационного турнира противостояла Марине Стакушич из Канады. Решающий матч получился таким же удачным для украинки, как и предыдущие – 6:3, 6:2. Уверенная победа и первый выход в основную сетку "Ролан Гаррос". Также, в карьере Юлии есть и дебютный Открытый чемпионат Австралии-2024, где она проиграла в первом раунде.

А вот будущая участница Уимблдона Екатерина Байндл (Козлова) в Париже завершила борьбу уже на старте квалификации, проиграв аргентинке Сюзан Сьерре (6:1, 5:7, 3:6). Правда, специфика Уимблдона и Ролан Гаррос абсолютно разная, травяные и грунтовые корты требуют от игроков разных качеств. И проецировать это поражение на будущий турнир не имеет смысла.

Ждем прорыва Свитолиной

Что касается шансов украинских теннисисток, то лучшие из них – у Элины Свитолиной. А вот сможет ли наша теннисистка преодолеть роковой барьер ¼ финала, на котором в Париже тона спотыкалась уже четырежды (2015, 2017, 2020, 2023) – покажут ближайшие две недели. Пока же, спортсменка излучает оптимизм и веру в будущие успехи.

"Конечно, я ставлю перед собой высокие цели, и я всегда их ставила. Безусловно, у меня есть конечная цель, как, я думаю, у каждого теннисиста — выиграть турнир Grand Slam и стать №1 в мире. Но я думаю, что важно также осознавать, что тот путь, который я прошла за эти годы, находясь в топ-10, топ-5 в течение нескольких лет, этого может быть достаточно. Я чувствую, что это постоянный процесс принятия и движения вперед с тем, что у тебя есть. Примите то, что у вас есть, и просто черпайте из этого уверенность. Например, когда я была, скажем, 50-й в мире, я мечтала и работала над тем, чтобы попасть в топ-10, и всегда думала: когда я попаду в топ-10, я больше не буду беспокоиться о результатах, о рейтинге и прочем", — отмечает украинская теннисистка.

Задача для Свентек

В 2023 году парижские корты покорились Иге Свентек. Польская теннисистка в упорном противостоянии одолела в финале Каролину Мухову. По предварительным оценкам букмекеров, у Свентек неплохие шансы защитить титул и в предстоящем розыгрыше Ролан Гарроса. Так, Favbet принимает ставки на победу польки с коэффициентом 1,78, что составляет приблизительно 52% вероятности.

Главной конкурентной Иги аналитики контор считают Арину Соболенко. Поставить на победу белоруски можно из расчета 6,00 к 1.

Тройку лидеров предварительного рейтинга в женской одиночной сетке замыкают Коко Гауфф и Елена Рыбакина (9,00). В пятерку фаворитов у букмекеров также входит Цинвэнь Чжен (26,00). А вот Элина Свитолина занимает лишь 8-е место в списке потенциальных фаворитов с коэффициентом на победу 41,00.

Прощание с легендой

А вот у мужчин главной звездой турнира, разумеется, будет 14-кратный победитель Рафаэль Надаль. В свое время, Рафа выдал как несколько мощных серий в Париже (2005-08, 2010-14, 2017-20), так и победил в 2022 году. Казалось бы, с последней победы прошло всего два года. Но… Возраст дает о себе знать, в последнее время Рафа практически не участвует в соревнованиях, а в текущем рейтинге АТР занимает… 276-е место.

Немилосердным к испанцу оказался и жребий турнира-2024. Уже в первом круге рекордсмен Ролан Гаррос "на все времена" сойдется с 4-й ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. И есть очень большая вероятность того, что этот матч станет последним в карьере легендарного теннисиста.

"Я буду на Ролан Гаррос и выложусь по полной. Я полностью принимаю то, кем я являюсь сегодня, и работаю должным образом, чтобы к началу турнира попытаться стать другим. Есть некоторые физические проблемы, но не настолько, чтобы сказать, что я не буду участвовать в важнейшем событии в моей теннисной карьере.

Буду бороться за то, за что боролся последние 15 лет, даже если сейчас это кажется невозможным", – сказал накануне Надаль. Ранее испанец заявлял, что планирует завершиться карьеру после выступлений на предстоящем турнире в Париже.

Ставка на Алькараса

Прошлогодний розыгрыш турнира в мужском одиночном разряде завершился триумфом Новака Джоковича, который в финале легко обыграл Каспера Рууда. В предстоящем Открытом чемпионате Франции букмекеры не отводят сербскому теннисисту роль главного фаворита. Актуальный рейтинг потенциальных победителей турнира возглавляет Карлос Алькарас. Ставку на триумф испанского теннисиста можно сделать с коэффициентом 3,30.

Вторым в рейтинге уже идет Джокович. Поставить на титул серба можно с котировкой 3,35. В пятерку лучших также входят Яник Синнер (5,20), Зверев (6,15) и Стефанос Циципас (7,80).

А вот Надалю аналитики отводят 7-е место с коэффициентом 11,50. И тут, конечно, огромнейшее значение будет иметь первый же матч турнира, против Зверева. Победа может придать Рафе огромный импульс на весь двухнедельный турнирный марафон.

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#Теннис #Элина Свитолина #Ролан Гаррос