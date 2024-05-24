Украинская теннисистка сотворила сенсацию перед "Ролан Гаррос-2024" (видео)

Спортсменка блестяще выступает на грунте

В пятницу, 24 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№56 WTA) победила шестую ракетку мира Маркету Вондроушову (№6 WTA) из Чехии в четвертьфинале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция). Вскоре Ангелина вместе с другими украинками стартует на Открытом чемпионате Франции-2024.

Поединок Калининой и Вондроушовой завершился волевой победой украинки со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Добавим, что Ангелина во второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Кроме того, Калинина довела счет в личных встречах с Вондроушовой до 3:1.

В полуфинале Ангелина встретится с Даниэль Коллинз (№12 WTA) из США. Матч 1/2 финала против американки также запланирован на пятницу.

Напомним, в апреле 2024 года украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Штутгарте представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (№4 WTA). Украинка в Германии добыла три победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.