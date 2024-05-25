Українки на "Ролан Гаррос": подолати психологічний бар’єр Світоліній, шанс для решти

Найсильніша українська тенісистка ще жодного разу не вигравала турнір "Великого шолому"

У неділю, 26 травня, стартує Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. Турнір на кортах "Ролан Гаррос" є другим у році з серії "Великого шолома" та головним турніром року на ґрунтових кортах. Щоправда, саме цього року буде виняток, на цих же кортах пройде й тенісний турнір Олімпійських ігор Париж-2024.

2023-го року вперше в історії турніру до 1/8 фіналу пробилися одразу дві українки – Леся Цуренко та Еліна Світоліна. А Світоліна згодом дісталася і чвертьфіналу. І цього року українські вболівальники з особливим інтересом чекають на старт змагань.

П’ять плюс одна

В основну сітку змагань, минаючи кваліфікацію, згідно з рейтингом WTA, цього року було допущено п’ятьох українок. При цьому, що цікаво, вже відомий список спортсменок, які візьмуть участь у Вімблдоні-2024. І там українок буде на одну більше. Захищеним рейтингом зможе скористатися Катерина Байндл. А так, п’ятірка найсильніших українських тенісисток залишається без змін.

При цьому вже в першому раунді на нас чекає, як мінімум, одне цікаве протистояння. Згідно з жеребом, Еліна Світоліна розпочне боротьбу на кортах Парижа матчем проти екс-першої ракетки світу Кароліни Плішкової. Й хоча, "золоті" часи для спортсменки з Чехії вже давно минули, зараз вона посідає лише 51 місце у світовому рейтингу, матч, все одно, обіцяє бути непростим. Поки що, 17-та ракетка світу у нинішньому рейтингу Світоліна виступає фаворитом у цьому протистоянні.

Також вельми інтригуючими будуть і два інші протистояння за участю українок. Але тут інтрига полягає в тому, що зустрінуться тенісистки-сусіди за рейтингом WTA. Леся Цуренко (№44 WTA) розпочне виступи на ґрунтовому "мейджорі" матчем проти хорватки Донни Векіч (№40 WTA), а Ангеліна Калініна (№56 WTA) на старті змагань зіграє проти Каміли Осоріо з Колумбії (№77 WTA).

У двох інших матчах представниці України будуть явними фаворитами. Марта Костюк (№20 WTA) стартує зустріччю з тенісисткою з кваліфікації, а Даяна Ястремська (№32 WTA) у першому раунді зіграє з представницею Австралії Айлою Томлянович (№207 WTA), яка отримала wild-card (спеціальне запрошення) від організаторів.

Зрештою, у кваліфікації цьогорічного турніру брала участь Юлія Стародубцева, яка у першому раунді обіграла співвітчизницю Катарину Завацьку (6:3, 7:6), потім – китаянку Сяоді Ю – 6:3, 6:2, а у фіналі кваліфікаційного турніру. протистояла Марині Стакушич з Канади. Вирішальний матч вийшов таким самим вдалим для українки, як і попередні – 6:3, 6:2. Впевнена перемога та перший вихід до основної сітки "Ролан Гаррос". Також у кар’єрі Юлії є й дебютний Відкритий чемпіонат Австралії-2024, де вона програла у першому раунді.

А ось майбутня учасниця Вімблдону Катерина Байндл (Козлова) у Парижі завершила боротьбу вже на старті кваліфікації, програвши аргентинці Сюзан Сьєрре (6:1, 5:7, 3:6). Щоправда, специфіка Вімблдону та Ролан Гаррос абсолютно різна, трав’яні та ґрунтові корти вимагають від гравців різних якостей. І проектувати цю поразку на майбутній турнір немає сенсу.

Чекаємо на прорив Світоліної

Щодо шансів українських тенісисток, то найкращі з них – у Еліни Світоліної. А ось чи зможе наша тенісистка подолати фатальний бар’єр ¼ фіналу, на якому в Парижі вона спотикалася вже чотири рази (2015, 2017, 2020, 2023) – покажуть найближчі два тижні. Поки що спортсменка випромінює оптимізм і віру в майбутні успіхи.

"Звичайно, я ставлю перед собою високі цілі, і я завжди їх ставила. Безумовно, я маю кінцеву мету, як, я думаю, у кожного тенісиста — виграти турнір Grand Slam і стати №1 у світі. Але я думаю, що важливо також усвідомлювати, що той шлях, який я пройшла за ці роки, перебуваючи у топ-10, топ-5 протягом кількох років, цього може бути достатньо. є. Прийміть те, що у вас є, і просто черпайте з цього впевненість. я потраплю до топ-10, я більше не турбуватимуся про результати, про рейтинг та інше", — зазначає українська тенісистка.

Завдання для Свьонтек

2023 року паризькі корти підкорилися Ізі Свьонтек. Польська тенісистка в завзятому протистоянні здолала у фіналі Кароліну Мухову. За попередніми оцінками букмекерів, у Свьонтек непогані шанси захистити титул і в розіграші Ролан Гаррос-2024. Так, Favbet приймає ставки на перемогу польки з коефіцієнтом 1,78, що становить приблизно 52% ймовірності.

Головною конкурентною польської спортсменки аналітики контор вважають Аріну Соболенко. Поставити на перемогу білоруски можна із розрахунку 6,00 до 1.

Трійку лідерів попереднього рейтингу в жіночій одиночній сітці замикають Коко Гауфф та Олена Рибакіна (9,00). У п’ятірку фаворитів у букмекерів також входить Цинвень Чжен (26,00). А ось Еліна Світоліна займає лише 8-е місце у списку потенційних фаворитів з коефіцієнтом на перемогу 41,00.

Прощання з легендою

А ось у чоловіків головною зіркою турніру, зрозуміло, буде 14-разовий переможець турніру Рафаель Надаль. Свого часу Рафа видав як кілька потужних серій (2005-08, 2010-14, 2017-20), так і переміг у 2022 році. Здавалося б, з останньої перемоги минуло лише два роки. Але … Вік дається взнаки, останнім часом Рафа практично не бере участі в змаганнях, а в поточному рейтингу АТР займає … 276-е місце.

Немилосердним до іспанця виявився і жереб турніру-2024. Вже в першому колі рекордсмен Ролан Гаррос "на всі часи" зійдеться з 4 ракеткою світу Олександром Звєрєвим з Німеччини. І є дуже велика ймовірність, що цей матч стане останнім у кар’єрі легендарного тенісиста.

"Я буду на Ролан Гаррос і викладуся на повну. Я повністю приймаю те, ким я є сьогодні, і працюю належним чином, щоб до початку турніру спробувати стати іншим. Є деякі фізичні проблеми, але не настільки, щоб сказати, що я не буду брати участь у найважливішій події у моїй тенісній кар’єрі.

Боротимуся за те, за що боровся останні 15 років, навіть якщо зараз це здається неможливим", – сказав напередодні Надаль. Раніше іспанець заявляв, що планує завершитися кар’єру після виступів на майбутньому турнірі в Парижі.

Ставка на Алькараса

Торішній розіграш турніру у чоловічому одиночному розряді завершився тріумфом Новака Джоковича, який у фіналі легко переграв Каспера Рууда. У майбутньому Відкритому чемпіонаті Франції букмекери не відводять сербському тенісистові роль головного лідера. Актуальний рейтинг потенційних переможців турніру очолює Карлос Алькарас. Ставку на тріумф іспанського тенісиста можна зробити з коефіцієнтом 3,30.

Другим у рейтингу вже йде Джокович. Поставити на титул серба можна із котируванням 3,35. У п’ятірку найкращих також входять Янік Сіннер (5,20), Звєрєв (6,15) та Стефанос Ціципас (7,80).

А ось Надалю аналітики відводять 7 місце з коефіцієнтом 11,50. І тут, звичайно, величезне значення матиме перший матч турніру, проти Звєрєва. Перемога може надати Рафі величезного імпульсу на весь двотижневий турнірний марафон.