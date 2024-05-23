Свитолина, Костюк и другие: определились первые соперницы украинок на "Ролан Гаррос"

В основной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют пять наших теннисисток

23 мая состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису. В основной сетке женского турнира Украина будет представлена как минимум пятью теннисистками.

По рейтингу в главный турнир, минуя квалификацию, прошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина, сообщает официальный сайт турнира.

Так, Элина Свитолина (№17 WTA) начнет борьбу на кортах Парижа матчем против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой (№51 WTA), Марта Костюк (№20 WTA) стартует встречей с теннисисткой из квалификации, а Даяна Ястремская (№32 WTA) в первом раунде сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович (№207 WTA), получившей wild-card (специальное приглашение) от организаторов.

В свою очередь, Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на грунтовом "мейджоре" матчем против хорватки Донны Векич (№40 WTA), а Ангелина Калинина (№56 WTA) на старте соревнований сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№77 WTA).

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Юлия Стародубцева, которая вышла в финал отборочных соревнований.

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже, на кортах комплекса "Ролан Гаррос" с 26 мая по 9 июня. Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме.