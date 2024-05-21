С аутсайдерами из элиты: определились все соперники сборной Украины по хоккею на ЧМ-2025

Соперниками украинцев из Топ-дивизиона будут команды Великобритании и Польши

Сборная Украины по хоккею узнала всех соперников на чемпионате мира-2025 в Дивизионе ІА. Это следует из текущей турнирной таблицы группового этапа чемпионата мира-2024 в Топ-дивизионе.

Последними сборными-соперницами Украины стали команды Великобритании и Польши. Обе команды покинули элитный дивизион и сыграют со сборной Украины в Дивизионе IA, сообщает IIHF.

Сейчас в Чехии проходит чемпионат мира-2024. Его завершение планируется 26 мая. Действующий чемпион мира — сборная Канады.

Также весной 2025 года в Дивизионе 1А сыграют команды Италии, Румынии и Японии. Две лучшие команды по итогам турнира попадут в элитный дивизион чемпионата мира-2026. Аутсайдер опустится в Дивизион IB.

В Дивизионе ІА Украина будет представлена в шестой раз в истории. Последний раз на этом уровне сине-желтые играли на ЧМ-2017.

Отметим, что сборная Украины уже побеждала команду Польши на олимпийском отборочном турнире Милан-2026, который прошел в Польше в феврале. Позже, в мае, команда с пятью победами из пяти возможных и разницей шайб — 31:2 выиграла ЧМ-2024 в Дивизионе IB. Каждый из матчей на этом ЧМ был выигран нашей командой с крупным счетом.