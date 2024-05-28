Наявність ліцензії ще нічого не означає: "Телеграф" дізнався про деталі боротьби проти росіян на Олімпіаді

Спортсменів РФ і РБ допускатиме до Ігор спеціальна Комісія МОК

Мінмолодьспорт України, НОК та Комісія атлетів при НОК проводять багато роботи щодо виключення російських атлетів з числа учасників Олімпіади. Це відбувається на підставі того, що вони підтримують війну в Україні, владу своєї країни, агресивну політику держави.

Про деталі цієї роботи в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Зокрема, він зазначив, що навіть ліцензія на Ігри не є гарантією участі у змаганнях.

"Є багато "нейтральних" атлетів, які своїми діями фактично підтримують владу, хоч і намагаються це не афішувати. Вже є атлети, які завоювали ліцензії, як нейтральні атлети. Але те, що вони мають ліцензію, ще не означає автоматично, що вони будуть учасниками Ігор.

Наразі створено спеціальну робочу групу у МОК, члени якої розглядатимуть кожну кандидатуру. І вже у МОК заявили, що головним джерелом інформації по цим атлетам є НОК України. Сьогодні ми маємо дуже швидкий відпрацьований зв’язок у цьому плані, в базі понад 800 атлетів, які, на нашу думку, є пропагандистами", — зазначив керівник Міністерства.

Також Бідний зауважив, що "на нашу думку, жоден із представників РФ взагалі не має права виступати на Іграх, адже не відповідає критеріям нейтральності".

"Ми збираємо всю інформацію, фіксуємо і відправляємо до МОКу. З іншого боку, є міжнародні федерації, де величезний вплив Росії, наприклад, федерація боротьби або федерація дзюдо, де почесним президентом до останнього часу був російський диктатор Путін. Тому ми сподіваємося виключно на МОК і вже бачимо, що комітет більш свідомо відповідає на наші запити, приймає рішення щодо цих спортсменів. міністра.

До початку Олімпійських ігор Париж-2024 залишається менше двох місяців. Підготовка українських спортсменів до змагань відбувається за умов повномасштабного вторгнення.