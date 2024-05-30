Гол в концовке: "Олимпиакос" обыграл "Фиорентину" и выиграл Лигу конференций (видео)

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу греческого клуба.

В Афинах завершился финальный матч третьего по значимости еврокубка — Лиги конференций УЕФА. В решающей игре сошлись греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина".

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба, сообщает "Телеграф". Главным героем матча стал марокканский легионер команды Аюб Эль-Кааби.

Игроки итальянской команды более живо начали матч и имели немало возможностей открыть счет уже в первые минуты игры. На 9-й минуте Миленкович даже забил гол, но с нарушением правил — судьи определили офсайд. После чего игра успокоилась и в дальнейшем уже футболисты "Олимпиакоса" не реализовали выгоднейшие моменты. Эль-Кааби и Фортунис, по точереди, не смогли переправить мяч в ворота.

После перерыва команды продолжали играть осторожно, но периодически создавали моменты у ворот друг друга. В какой-то момент поле покинул лидер "Олимпиакоса" Фортунис, которого заменил Йоветич. Но, справедливости ради, стоит отметить, что игра у капитана греческой команды совсем не шла.

Судьба матча была решена в дополнительное время, за пять минут до конца игры и предполагаемой серии пенальти. Марокканский легионер "Олимпиакоса" Аюб Эль-Кааби вовремя откликнулся на передачу партнера с фланга и головой переправил мяч в ворота — 1:0 В оставшееся время итальянці не смогли провести ни одной цельной атаки…

Таким образом, "Олимпиакос" впервые в истории выиграл еврокубок. Ранее команда никогда даже не доходила до финалов турниров УЕФА.