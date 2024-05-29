"Олимпиакос" - "Фиорентина": онлайн-трансляция финала Лиги конференций

В Афинах проходит финал третьего по значимости еврокубка

В среду, 29 мая, в Афинах состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 — третьего по значимости еврокубка, в котором греческий "Олимпиакос" будет противостоять итальянской "Фиорентине" из Флоренции. В прошлом году "Фиорентина" также дошла до финала этого турнира, но проиграла в решающем матче английскому "Вест Хэму".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" — "Фиорентина". Встреча пройдет в Афинах на стадионе "АЕК Арена" и начнется в 22.00 по киевскому времени.

"Олимпиакос" базируется в Пирей, городе-спутнике Афин, расположенном в 8 километрах от центра столицы Греции. И, на этот раз, команда должна чувствовать себя комфортно на арене, принадлежащей принципиальному сопернику по чемпионату Греции — АЕКу. Местные болельщики должны создать для "Олимпиакоса" "домашнюю" обстановку в последней игре сезона. "Олимпиакос" занял третье место в чемпионате Греции, который завершился десять дней назад, 19 мая, отстав на 6 очков в турнирной таблице от чемпиона ПАОКа и на четыре — от АЕКа. В Кубке Греции команда проиграла по сумме двух матчей "Панатинаикосу" в 1/8 финала (1:1, 0:0, 6:7 в серии пенальти).

В свою очередь, "Фиорентина" завершит сезон только 2 июня, выездным матчем чемпионата Италии против "Аталанты" в Бергамо. Впрочем, турнирного значения последняя игра для команды из Флоренции иметь не будет. "Фиалки" расположились на 8-м месте в таблице, отставая на 4 очка от "Лацио" (7-е место) и опережая на те же 4 очка "Торино" (9). В Кубке Италии "Фиорентина" проиграла в полуфинале "Аталанте" по сумме двух матчей — 1:0, 1:4.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию игры "Олимпиакос" — "Фиорентина" в Украине. Кроме того, на сайте "Телеграф" доступен прогноз букмекеров на это противостояние.