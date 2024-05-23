Разгром и хет-трик Лукмана: "Аталанта" выиграла Лигу Европы и прервала впечатляющую серию "Байера" (видео)

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба

В Дублине (Ирландия) завершился финальный матч Лиги Европы сезона 2024/25, в котором итальянская "Аталанта" противостояла немецкому "Байеру". В этой игре определялся обладатель второго по значимости еврокубкового титула.

"Аталанта" выиграл матч со счетом 3:0, сообщает "Телеграф". Главным героем игры стал Адемола Лукман, забивший все три гола и оформивший хет-трик.

В первые полчаса команда из Бергами под руководством Джампьеро Гамперини доминировала на поле. Свое преимущество она дважды реализовала, и оба раза гол в воротах Матея Коваржа забил Лукман. Сперва нигериец замкнул прострел Давиде Дзаппакосты, а затем выдал сольный проход, "раскачал" Гранита Джаку и уложил мяч в дальний угол.

После перерыва "Байер", несколько прибавил благодаря заменам и создал ряд полумоментов. Но, совершить очередной камбэк не сумел. Более того, пропустил в третий раз. Неудержимый Лукман воспользовался пассивностью Эдмона Тапсоба и ударом с левой оформил первый хет-трик в истории финалов Лиги Европы.

"Аталанта" - "Байер", хет-трик Лукмана

Таким образом, рекордная серия немецкого клуба, который не проигрывал с конца прошлого сезона, прервалась на отметке в 51 матч. Также "Байер" упустил возможность выиграть требл. Напомним, ранее команда Алонсо впервые в истории стала чемпионом Бундеслиги. Немецкая команда завершит сезон финальным матчем Кубка Германии против "Кайзерслаутерна" 25 мая.

В свою очередь, "Аталанта" впервые в истории выиграла еврокубок. Также это всего второй трофей для команды, которая также выиграла Кубок Италии в далеком сезоне 1962/63, 61 год назад.