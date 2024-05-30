Гол наприкінці: "Олімпіакос" обіграв "Фіорентину" і виграв Лігу конференцій

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь грецького клубу.

В Афінах завершився фінальний матч третього за значимістю єврокубка — Ліги конференцій УЄФА. У вирішальній грі зійшлися грецький "Олімпіакос" та італійська "Фіорентина".

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь грецького клубу, повідомляє "Телеграф". Головним героєм матчу став марокканський легіонер команди Аюб Ель-Каабі.

Гравці італійської команди жвавіше розпочали матч і мали чимало можливостей відкрити рахунок уже в перші хвилини гри. На 9-й хвилині Міленкович навіть забив гол, але з порушенням правил судді визначили офсайд. Після чого гра заспокоїлася і надалі вже футболісти "Олімпіакоса" не реалізували дуже вигідні моменти. Ель-Каабі та Фортуніс, по черзі, не змогли переправити м’яч у ворота.

Після перерви команди продовжували грати обережно, але періодично створювали моменти біля воріт один одного. Якогось моменту поле залишив лідер "Олімпіакоса" Фортуніс, якого замінив Йоветич. Але, задля справедливості, варто зазначити, що гра у капітана грецької команди зовсім не йшла.

Долю матчу було вирішено у додатковий час, за п’ять хвилин до кінця гри та передбачуваної серії пенальті. Марокканський легіонер "Олімпіакоса" Аюб Ель-Каабі вчасно відгукнувся на передачу партнера з флангу і головою переправив м’яч у ворота — 1:0 Італійці у час, що залишився, не змогли провести жодної цільної атаки.

Таким чином, "Олімпіакос" уперше в історії виграв єврокубок. Раніше команда ніколи навіть не досягала фіналів турнірів УЄФА.