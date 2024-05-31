"Боруссия" Д - "Реал": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Главный еврокубковый матч пройдет в Лондоне

В субботу, 1 июня, в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли" состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Д — "Реал". Накануне в Европе прогремели решающие поединки в Лиге конференций и Лиге Европы.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Реал". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов "Боруссия" Д — "Реал" (обновляется)

Сливочные провели отличный сезон, победив в Ла Лиге, однако в Кубке Испании Королевский клуб потерпел поражение на ранней стадии. Шмели, в свою очередь, провалили кампанию в Бундеслиге и Кубке Германии, правда, все же гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25. Рассудит встречу словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

В субботу на "Уэмбли" команды будут биться не просто за трофей, а за величие и место в истории. "Реал" попытается выиграть ЛЧ в 15-й раз, а "Боруссия" Д — во второй. Мадридцы в последний раз брали трофей в 2022 году, а дортмундцы — в 1997 году.

Отметим, команды пересекались между собой 14 раз: 3 победы на счету Дортмунда, 6 — на счету Мадрида, 5 раз команды играли вничью. В последний раз клубы встречались на групповой стадии ЛЧ 2017/18. Тогда "Реал" отпраздновал две победы: 3:1, 3:2. В том сезоне Сливочные выиграли ЛЧ, победив в киевском финале "Ливерпуль".

Напомним, оба клуба уверенно выиграли свои квартеты на групповой стадии турнира. Более того, дортмундцы стали первыми в "группе смерти", опередив ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл". Сливочные, в свою очередь, набрали максимум очков в противостоянии с "Наполи", "Брагой" и "Унионом" (Берлин).

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" прошел немецкий РБ Лейпциг, а затем сенсационно выбил английский "Манчестер Сити". В 1/2 финала мадридцы не без проблем одолели немецкую "Баварию".

"Боруссия" Д в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, во втором — испанский "Атлетико", а в третьем — французский "Пари Сен-Жермен".