"Отправят в Сибирь": российский хоккеист НХЛ боится ехать на родину после интервью Дудю (видео)

Спортсмен боится возвращаться на родину

Российский хоккеист, защитник клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Никита Задоров считает, что потенциальное возвращение в Россию грозит ему опасностью. Все дело в интервью, которое спортсмен дал журналисту Юрию Дудю.

Об этом сообщает Sportsnet. По информации источника, хоккеист боится возвращаться на родину.

"На следующий же день я окажусь в Сибири", – ответил Задоров на вопрос о возможном возращении в РФ.

Отметим, в сентябре 2023 года Никита, который тогда выступал за "Калгари", дал резонансное интервью. В нем он рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на войну в Украине, а также заявил, что ему противно возвращаться на родину, пока рядом просто так бомбят людей. В РФ после интервью Задорова назвали спортсмена предателем.

Напомним, в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею, который выиграла местная сборная. Президент Чехии Петр Павел заявил, что был рад тому, что россиян не было на турнире из-за их хамства. Примечательно, что сборная РФ поднялась в рейтинге сборных, не принимая участия в международных турнирах.