Сборная Украины проиграла Польше, пропустив 3 нелепых гола (видео)

Сине-желтые получили ценный урок перед Евро-2024

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу провела свой второй спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Сине-желтые провели товарищеский поединок с Польшей.

Встреча состоялась в Варшаве (Польша) на стадионе "Народовы" и завершилась со счетом 3:1 в пользу Польши. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с прессинга в исполнении хозяев, что принесло свои плоды. Уже на 11-й минуте Себастьян Валюкевич после подачи с углового и суматохе в чужой штрафной открыл счет в игре. Еще через 5 минут Пьотр Зелински забил гол дальним ударом, делая навес… На 30-й минуте бывший украинец Тарас Романчук головой переправил мяч в ворота Георгия Бущана после подачи с углового. Под занавес тайма Артем Довбик реализовал свой момент, забив гол престижа.

Во втором тайме темп игры заметно упал, украинцы не стали штурмовать ворота поляков в товарищеской встрече, чтобы не травмироваться.

Польша – Украина – 3:1

Голы: Валукевич (11), Зелински (16), Романчук (30) – Довбик (41)

Предупреждения: Тымчик (49), Малиновский (56), Таловеров (86)

Польша: Скорупски, Кивьёр, Саламон, Валукевич (Берешински, 61), Залевски (Пихач, 72), Романчук (Модер, 61), Зелински (Левандовски, 61), Скурас, Шимански, Милик (Урбански, 5; Калузински, 61), Букса.

Украина: Бущан, Миколенко (Зинченко, 46), Таловеров, Бондарь, Тымчик, Сидорчук, Малиновский (Михайличенко, 70), Зубков (Мудрик, 69), Судаков (Шапаренко, 81), Ярмоленко (Цыганков, 69), Довбик (Ванат, 77).

Статистика матча Польша - Украина

Полный видеообзор матча Польша — Украина будет доступен здесь позднее.

Напомним, в первой контрольной игре в июне 2024 сборная Украины сыграла вничью с Германией (0:0). Всего перед Евро-2024 Сине-желтые запланировали три контрольных встречи. На ЧЕ-2024 наша команда сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.